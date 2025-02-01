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Sayra ve Çınar Alpgündüz Anısına Eğitime Destek Etkinliği Düzenlendi

Sayra ve Çınar Alpgündüz Anısına Eğitime Destek Etkinliği Düzenlendi
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İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde vefat eden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına kurulan vakıf, öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte, sanatçı Merve Özbey de sahne aldı ve tüm gelir eğitim bursları için bağışlanacak.

İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde vefat eden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına sosyal sorumluluk projeleri için kurulan Sayra ve Çınar Vakfı tarafından öğrencilerin yararına etkinlik düzenlendi.

Vakfın "Enkazdan Doğan İyilik İkizim" hareketi kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu sanatçı İclal Aydın yaptı.

Sanatçı Merve Özbey de gönüllü olarak katıldığı etkinlikte şarkılarını seslendirdi.

Sayra ve Çınar'ın annesi ve vakfın başkanı Tülin Batmaz, vakıf olarak 2 yıl gibi kısa sürede 20 binden fazla kişiye iyilik elini uzattıklarını söyledi.

Çocukların hayatına dokunmak, onlara umut olmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Batmaz, "Bağışçılarımızın destekleri sayesinde şimdiye dek ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimize eğitim bursu sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bunların dışında kütüphaneler açtık, farkındalık atölyeleri ve birçok sosyokültürel etkinlikle gençlerimizle buluştuk. Vakfımızın ikinci yıl dönümünde, evlatlarım Sayra ve Çınar'ın doğum gününün yaklaşması olması sebebiyle, hediyelerini başka çocuklarımızla paylaşma hedefiyle özel bir gece düzenlemek istedik." dedi.

Gecenin tüm geliri öğrencilere eğitim bursu için bağışlanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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