Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım (3)

ROKETSAN'DAN DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silah sistemleri ve roket parçalarıyla ilgili yatırım yaptığı alanda incelemelerde bulundu. Burada değerlendirmelerde bulunan Demir, "Deprem bölgesine geniş bir istihdam projesi başlattık. Planlamalarımızı yaptık, şirketlerimiz her biri bir şehrimize önemli yatırım yapsınlar istedik. Sadece yatırım değil aynı zamanda konutla beraber yani malum çok geniş bir konut projesi başlatıldı. Biz konutlarla beraber istihkam hem de istihdam el ele yürüsün. Çünkü bölgenin bu anlamda ihtiyacı var. O açıdan çeşitli illerde başlattığımız faaliyetlerin bir kısmını da burada Kırıkhan'da Roketsan'ın kuracağı tesislerin bu arazide başlatılmasıyla ilgili attığımız adım var. Aynı zamanda elektrik-elektronik aksamla ilgili yapacağı bir yatırım var. Burada roket parçalarıyla ilgili yüksek teknolojili ürünlerimizi üretiyor olacağız" dedi.

Akif ÖZDEMİR- Gökhan KESKİNCİ/ HATAY,