Türkiye-Endonezya Savunma İşbirliği KAAN ile Zirveye Ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk ve Endonezyalı mühendislerin, teknik ekiplerin ve yöneticilerin birlikte çalışması, teknoloji ve tecrübe paylaşımının ortak projelerin geliştirilmesi ve ülkeler arasında sürdürülebilir bir savunma sanayisi ekosisteminin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu işbirliğinin, yakın gelecekte milli muharip uçağımız KAAN'ın Endonezya tarafından tedarik edilmesiyle en ileri seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Endonezya Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Görgün, Türkiye ile Endonezya'nın coğrafi mesafeye rağmen güçlü dostluk bağları ve ortak stratejik vizyonla birbirine bağlı iki ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun liderliğinde iki ülke arasındaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Görgün, savunma sanayisi alanındaki ilişkilerin de bu dostluğun en somut göstergelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin Endonezya'daki varlığını güçlendirmeye yönelik adımlarına değinen Görgün, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın ülkede ofis açması, yerel yapılanmalar oluşturması ve kurumsal varlık tesis etmesinin ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydetti. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün savunma sanayisi alanındaki ilişkilerimiz, bu dostluğun en somut göstergelerinden biri haline gelmiştir. Başlangıçta kara araçları ve elektronik sistemler etrafında şekillenen işbirliğimiz, bugün fırkateynleri, insansız hava araçlarını, gelişmiş silah sistemlerini ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan çok daha geniş bir ortaklığa dönüşmüştür. Bu adımlar, şirketlerimizin Endonezya pazarındaki faaliyetlerini daha kalıcı ve sanayi temelli bir zemine oturturken, aynı zamanda iki ülkenin savunma sanayisi kuruluşları arasındaki temasların ve işbirliği fırsatlarının giderek çeşitlendiğini de göstermektedir.

Şirketlerimizin Endonezya'da görev yapan değerli Endonezyalı çalışanları da bu ortaklığın sahadaki en önemli temsilcileri arasındadır. Türk ve Endonezyalı mühendislerin, teknik ekiplerin ve yöneticilerin birlikte çalışması, teknoloji ve tecrübe paylaşımı, ortak projelerin geliştirilmesi ve ülkelerimiz arasında sürdürülebilir bir savunma sanayii ekosisteminin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır."

KAAN vurgusu

Görgün, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecek dönemde daha ileri bir seviyeye ulaşacağına inandığını belirterek milli muharip uçak KAAN'a da değindi.

"Bu işbirliğinin, yakın gelecekte milli muharip uçağımız KAAN'ın Endonezya tarafından tedarik edilmesiyle en ileri seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." diyen Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'e de iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik liderliği ve desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Savunma sanayisinin yalnızca platform üretiminden ibaret olmadığını vurgulayan Görgün, teknoloji geliştirme, bilgi ve tecrübe paylaşımı, insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülkelerin stratejik kabiliyetlerinin birlikte güçlendirilmesinin de bu işbirliğinin temel unsurları arasında bulunduğunu belirtti. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için savunma sanayisi yalnızca platform üretmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda teknoloji geliştirmek, bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, insan kaynağını yetiştirmek ve ülkelerimizin stratejik kabiliyetlerini birlikte güçlendirmek anlamına geliyor.

Bu ilişkileri şekillendirirken temel ilkemiz, her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlamasını esas alan 'kazan-kazan' anlayışıdır. Türkiye olarak Endonezya ile olan bu ortaklığı uzun vadeli bir perspektif, karşılıklı güven ve ortak üretim yaklaşımı temelinde daha ileri taşımaya hazırız."

Görgün, Endonezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın güçlenerek sürmesini temenni etti.

Haluk Görgün, Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA