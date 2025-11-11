Savunma sanayi şirketlerinden 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek

TÜRK savunma sanayi şirketleri, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında başlatılan 'Yeşil Vatan Seferberliği' ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ağaçlandırma faaliyetlerine devam ediyor.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; savunma sanayinin tüm paydaşları, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevreye duyarlı üretim süreçlerini, karbon nötr hedeflerini ve doğal kaynakların korunmasını kurumsal kültürlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle sektörün öncü kuruluşları; yalnızca savunma teknolojilerinde değil, aynı zamanda doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması konusunda da ortak bir sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda, Türk savunma sanayi firmaları Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri ağaçlandırma ve yeşil dönüşüm projeleriyle 'Yeşil Vatan' bilincini güçlendirerek, çevreye duyarlı sanayi anlayışının en güzel örneklerini sergiliyor.

'SSB 40'INCI YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURDUK'

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimiz yalnızca ülkemizin güvenliğine değil, geleceğine de hizmet ediyor. Çevreye duyarlı üretim anlayışıyla yürüttüğümüz projeler, sadece bugünün değil, yarının Türkiye'sine nefes oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Yeşil Vatan Seferberliği' vizyonu doğrultusunda, savunma sanayinin sahip olduğu bilgi, teknoloji ve mühendislik birikimini doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için de seferber ediyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, tüm sektör paydaşlarımızla birlikte yeşil bir Türkiye hedefi doğrultusunda doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirdik. Bu kapsamda, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde (HAB OSB) gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle geleceğe nefes olduk. Etkinlik kapsamında ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığımızın kuruluşunun 40'ıncı yılı anısına 'SSB 40'ıncı Yıl Hatıra Ormanı' oluşturarak bu özel günü kalıcı bir anlamla taçlandırdık" dedi.

'SAVUNMA SANAYİİMİZ, ÖRNEK BİR EKOSİSTEM HALİNE GELDİ'

Görgün ayrıca "Bugün savunma sanayiimiz, yenilikçi teknolojileri kadar çevre bilinciyle de örnek bir ekosistem haline gelmiştir. Karbon nötr üretim hedefleri, enerji verimliliği yatırımları ve biyolojik çeşitliliği koruma projeleriyle çevresel sürdürülebilirliği kurumsal bir kültür haline getiriyoruz. Savunma sanayinde edindiğimiz bilgi birikimini yalnızca güvenlik alanında değil, sivil yaşamda doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için de seferber ediyoruz. Yangınla mücadele sistemlerinden insansız hava araçlarına, sensör teknolojilerinden komuta kontrol yazılımlarına kadar pek çok savunma sanayi ürünümüz, orman yangınlarının erken tespiti ve hızlı müdahalesinde etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu sayede, yüksek teknoloji kabiliyetlerimizi doğayı koruma seferberliğinin de bir parçası haline getiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, 'Geleceğe Nefes, Yeşil Vatan' bilinciyle daha yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.