Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden geçen 11 yıla rağmen acısı tazeliğini koruyor

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 11 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi oğlunu gururla anıyor.

Aradan geçen yıllar içinde evlat acısı hiç dinmeyen şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehadetinin üzerinden 11 yıl geçen oğullarının hiçbir zaman kendilerinden ayrılmadığını, onu her an yanlarında hissettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her şehit ailesini aradığı gibi kendilerini de hep aradığını dile getiren Hakkı Kiraz, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bir şehit ailesinin kalbini ferahlatan tek şey unutulmamak, unutmamak, saygıda kusur etmemek." dedi.

Mehmet Selim Kiraz'ın her sabah işe abdestini alıp gittiğini, şehit olduğu gün de aynı şekilde evden çıktığını anlatan Kiraz, şunları söyledi:

"Kapıyı şu parmaklarıyla çekmiş, 'Ses yapmasın babam uyanmasın.' diye. Annesine 'Allah'a ısmarladık.' demiş, halen annesinin gözünün önünde o parmaklarıyla 'Anne Allah'a ısmarladık' demesi. Allah herkese salih bir evlat nasip etsin, bizimkisi salihti, bizi incitmedi. Oğlum sen de bize bir sefer 'Bu iş olmaz deseydin.' eğer bizde 'O da bize bazen böyle diyordu.' derdik. İnanın onu diyemiyoruz. Bir of bile demedi. Keşke of deseydi."

"Kaderimizde bir şey varsa başımız gözümüz üstüne"

Hakkı Kiraz, oğlu Mehmet Selim Kiraz'ın baktığı dosyayla ilgili aralarında geçen bir konuşmayı şu sözlerle anlattı:

"Bir dosyaya bakıyordu. O dosya kimin olsa fark etmez. Tabi biz üzülmeyelim diye belki bizden saklıyorlardı ama demek ki zaman zaman rahatsız edilmiş olabilirler. Ben bunu bilmiyorum. Ben ona 'Oğlum eğer baktığın dosya nedeniyle bir rahatsızlık duyuyorsan devletimiz büyük bir devlettir, ayıp da değildir.' dedim. Kendisi, 'Baba önüme baktığım dosyada sen bile karşıma çıksan taraf tutmam. Ben bu kadar kendime güveniyorum. Kardeşim de çıksa, yedi kat yabancı da çıksa ben önümdeki dosyaya belgelere bakarım. Peygamber döşeğinde oturuyoruz, adaleti dağıtıyoruz. Benim için ilahi adaletin tecellisi önemlidir. Ben hiç kimseden korkmam, korkmadığım için neden koruma isteyeyim, niye devleti meşgul edeyim? Biz sabahleyin kalktığımızda abdestimizi alıp, Ayetel Kürsi okuyoruz. ya Allah Bismillah diyerek kapımızdan çıkıyoruz. Kaderimizde bir şey varsa başımız gözümüz üstüne. Allah bize yeter, kaldı ki biz adalet dağıtıyoruz. Adaleti dağıtan kimseden korkmamalı vicdanından korkmalı.' diyordu."

Olayın vahametinin büyük olduğunu, oğlunun 8 buçuk saat rehin alındığını, bu sürede herkesin merak ettiğini söyleyen Kiraz, kendisinin ise oğlunun korkmadığını bildiğini anlattı.

Kiraz, oğlunun şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın kendisine, olayın başından sonuna kadar adliyede olduğunu söylediğini aktararak, "Senin oğlun o iki tane teröristin elinde 8 buçuk saat kaldı bir saniye gevşemedi.' dedi. Ben de ona 'Oğlumu biliyorsam, gevşemediğini biliyorum elhamdülillah.' dedim. O da inancımızdan dolayı." diye konuştu.

Hakkı Kiraz, her an oğlu Selim Kiraz'ın kendileriyle olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir oğlum gitti fakat bununla birlikte manevi olarak binlerce oğlum var. Yalnız İstanbul Adliyesi'nde değil, Edirne'den de Hakkari'den de arıyorlar. 'Biz böyle bir şey yaptık şehidimizin adını verdik, iznin var mı?' diye. 'Olmaz olur mu ayağınıza kurban olayım.' diyorum. Ülkenin her yerinden arıyorlar. Geçenlerde 15 Temmuz Derneği'nin yemeğine gittik, orada bana biri '9 yıl önce Antalya'da sizinle tanışmıştık Hakkı Amca.' dedi, 'Evlendik çocuğumuz oldu adını da Mehmet Selim koyduk.' dedi. Getirin ben çocuğu göreyim, öpeyim dedim. Hamdolsun binlerce evladımızla tanışıyoruz."