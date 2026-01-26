Haberler

Savaştepe'de samanlık yangını söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Söğütcük Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Söğütcük Mahallesi'nde gece saatlerinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, samanlık ile içerisindeki 1000 adet saman balyası yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
