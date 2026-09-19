Savaş muhabirliği kursiyerleri Kesikköprü Barajı'nda suda hayatta kalma eğitimi aldı

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi sürüyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, ülkenin alanında uzman polis ve askerlerinden eğitim alıyor.

Programa, 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer katılıyor.

Kursiyerler, eğitimin 6. gününde Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından "suda hayatta kalma" eğitimi alarak zodyak botla Kesikköprü Barajı'nda hipotermi ile mücadele etmeyi ve suda paniğe kapılmadan grup halinde kıyıya çıkmayı öğrendi.

AA muhabirine konuşan Deniz Polisi Tarık Çelik, kursiyerlere ihtiyaç halinde suda hayatta kalma, gemiden tahliye ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdiklerini anlattı.

Önce teorik, ardından uygulamalı şekilde eğitim verdiklerini belirten Çelik, "Bu eğitim savaş muhabirleri için gerekli ve güzel bir eğitim. Hem su tecrübeleri hem heyecanları konusunda eğitimden güzel istifade ettiler. Eğitimi tamamlamaları durumunda en son suda birbirlerine kenetlenme suretiyle hipotermi durumunda nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiğini dalgıç personelimiz detaylı bir şekilde anlatıyor." ifadesini kullandı.

Deniz Polisi Olcay Karaduman ise eğitimde kursiyerlerin koordinasyon ve işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Karaduman, "Önce kendi heyecanlarını yenmelerini daha sonra da suda nasıl hayatta kalacaklarını göstermeye çalıştık. Kursiyerler ilk başta suya alışmakta biraz zorluk çektiler ama su korkularını yendikten sonra kenetlenerek hipotermi geçirmeden karaya sağ salim bir şekilde dönüş yaptılar. Kursiyerlerimizi kutluyorum. Gayet verimli bir kurs geçirdiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

"Her muhabir Anadolu Ajansı'nın bu eğitimine katılmalı"

Kursiyerler arasında yer alan AA muhabiri Gökhan Çeliker de uzun zamandır katılmak istediği savaş muhabirliği eğitiminde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Suda hayatta kalma" eğitiminde ekip çalışmasının önemini kavradığını ifade eden Çeliker, "Sahada çalışan ya da ileride çalışma ihtimali olan her muhabir, Anadolu Ajansı'nın bu eğitimine katılmalı. Çünkü bir bölgeye, o bölgede karşılaşacaklarınızı bilerek gitmek çok önemli. Bu eğitim için Anadolu Ajansı Akademi ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Vietnam Haber Ajansı'nda görevli gazeteci Ha Nguyen Thi Ngoc ise eğitimin verimli geçtiğini ve 6. gününde özellikle suda daha önce deneyimlemediği uygulamaları gerçekleştirme fırsatı bulduğunu, olası kaza ve acil durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi ve deneyim kazandığını belirtti.

Nguyen, "Suya ilk girdiğimde biraz korkmuştum ama grup halinde hareket ettiğimiz için arkadaşlarımın desteği bana güven verdi. Onlarla hareket ederek karaya çıkabildim. Daha önce böyle bir eğitim almamıştım. Daha çok akademik ve teorik eğitimler aldım. Suriyeli göçmenlerin, iltica etmeye çalışan insanların Avrupa'ya giderken resimlerini görüp haberlerini okuyorduk. Gazetecilerin de neler yaşadığını hissettim. Böyle bir durumda kalırsam neler yapmamam gerektiğini öğrenmiş oldum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA