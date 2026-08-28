Saudel Tayfunu Zhejiang'da Karaya Çıktı

HANGZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde karaya çıktı.

Eyalet meteoroloji gözlemevine göre, merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 35 metreye (12 kuvvet) ulaşan tayfun, cuma günü saat 08.05 sularında Zhejiang'ın Taizhou kentine bağlı Yuhuan'da karaya ulaştı.

Zhejiang eyalet yetkilileri, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla tayfun acil durum müdahale seviyesini en yüksek düzey olan 1. seviyeye yükseltti. Denizde kimsenin ve hiçbir teknenin kalmaması, tüm faaliyetlerin de durdurulması için gerekli önlemler alındı.

Kaynak: Xinhua