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Saudel Tayfunu Zhejiang'da Karaya Çıktı

Saudel Tayfunu Zhejiang'da Karaya Çıktı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, 18. tayfun Saudel cuma günü karaya çıktı. Tayfunun merkezindeki rüzgar hızı saniyede 35 metreye ulaştı. Yetkililer en yüksek acil durum seviyesini ilan ederek denizdeki tüm faaliyetleri durdurdu.

HANGZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde karaya çıktı.

Eyalet meteoroloji gözlemevine göre, merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 35 metreye (12 kuvvet) ulaşan tayfun, cuma günü saat 08.05 sularında Zhejiang'ın Taizhou kentine bağlı Yuhuan'da karaya ulaştı.

Zhejiang eyalet yetkilileri, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla tayfun acil durum müdahale seviyesini en yüksek düzey olan 1. seviyeye yükseltti. Denizde kimsenin ve hiçbir teknenin kalmaması, tüm faaliyetlerin de durdurulması için gerekli önlemler alındı.

Kaynak: Xinhua
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