Satrançta büyük buluşma Birgi'de yaşandı - Haberler

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - Yurdun dört bir yanından öğrenciler ve aileleri büyük heyecanı tarihi Birgi'de yaşadı.

Ödemiş Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği satranç turnuvalarında heyecan bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı anısına yaşandı. 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğiyle tarihi Birgi'deki belediye düğün salonunda yapılan turnuvaya Ödemiş'teki farklı okullardan öğrencilerin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Bursa, Yalova ve İstanbul'dan 200'e yakın öğrenci katıldı. 14 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 8 yaş ve altı kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Birgi'ye konuk olan öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Turnuvada dereceye girenlere Büyük Önderimiz Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk, kupa, madalya ve başarı belgesi verildi.

Uluslararası hakem Abuzer Altuntaş, Ödemiş Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği satranç turnuvalarının her geçen yıl daha fazla katılıma sahne olduğunu belirterek, Ödemiş'in ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazır olduğunu söyledi. Altuntaş, desteklerinden dolayı Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e ve ilgililere teşekkür etti.

KURTULUŞUN 100. YILINA ÖZEL TURNUVA DÜZENLENECEK

"Ödemiş hamlesini yapıyor" hedefiyle satrançta büyük buluşmalara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlayan satrancın ilçemizde en alt yaş gruplarından itibaren yaygınlaşması adına düzenlediğimiz turnuvalara görüyoruz ki Marmara'dan, Akdeniz'den çocuklarımız ve aileleri katılıyor. Bugün de UNESCO Dünya Mirası adayı kentimiz Birgi'de bu heyecanı yaşıyoruz. Bizler Mustafa Kemal'in gençleriyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da o gençliğin heyecanıyla kutluyoruz. Bu etkinliklerimizin bir parçası olan satranç turnuvamızda geleceğimiz olan çocuklarımız iki gün boyunca güzel mücadeleler izlettiler. Şimdiden müjdesini vermiş olayım; ilçemizin kurtuluşunun 100. yılına yakışır bir satranç turnuvası düzenlemek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye Satranç Federasyonumuzla ve İzmir'de bu alanda gönüllü olan arkadaşlarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Dileriz ki 100. yıl turnuvamızda da yine yurdumuzun dört bir yanından çocuklarımızı ve ailelerimizi ilçemizde ağırlayacağız. Ödemiş'te şimdiye kadar yapılmış en geniş katılımlı satranç turnuvasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katılan tüm çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum" dedi. Başkan Eriş, Uluslararası Satranç Hakemi Abuzer Altuntaş ve Turnuva Koordinatörü Mehmet Ünlü ile turnuva hakemlerine teşekkür belgesi verdi.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Başkan Eriş ve eşi Selma Eriş daha sonra dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. 8 yaş ve altı kategorisinde kızlarda genel klasmanda Deniz Cıvaş birinci, Gaye Çekin ikinci, Ahsen Ada Kaya üçüncü oldu. Ödemişli sporcular arasında Ahsen Ada Kaya birinci, Derin Arslan ikinci, Ecrin Sarıkaya üçüncü oldu. 8 yaş ve altı erkeklerde genel klasmanda Uygar Helvacılar birinci, Berat Uras Şimşek ikinci, Mete Acar üçüncü oldu. Ödemişli sporcular arasında Mete Acar birinci, Kadir Alp Çağlayanlar ikinci, Ege Akar da üçüncü oldu.

10 yaş ve altı kategorisinde kızlarda genel klasmanda ve Ödemişli sporcular arasında Gülsena Turan birinci, Emine Önder ikinci, Elif Hafsa Bostancı üçüncü oldu.

10 yaş ve altı kategorisinde erkeklerde genel klasmanda Hamza Tural ilk sırayı alırken Mehmet Görkem Çekin ikinci, Mustafa Eymen Güngör üçüncü oldu. Ödemişli sporcular arasında Mustafa Eymen Güngör birinci, Naci Tusi Taylan ikinci, Emin Kuşlu da üçüncü oldu.

14 yaş ve altı kategorisinde kızlarda genel klasmanda Su Yaşım birinci, Saliha Sayın ikinci, Nursena Keskin de üçüncü olmayı başardı. Ödemişli sporcular arasında Nursena Keskin birinci, Ümmü Gülsüm Köylü ikinci, Gülce Arslan da üçüncü olarak kürsüye çıktı.

14 yaş ve altı erkeklerde genel klasmanda birinciliği Ali Mutlu elde etti. Halit Furkan Aybey ikinci, Eray Dilmen de üçüncü oldu. Bu kategoride Ödemişli sporcular arasında Ali Batın Adagüme birinci, Emre Seha Kaya ikinci, Deniz Çınar Köybaş da üçüncü oldu.

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