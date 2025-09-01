Şarköy'deki Orman Yangınında Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan ve 45,5 saatte kontrol altına alınan orman yangının ardından temizlik çalışması başlatıldı. Yangında zarar gören ağaçlar kesilerek, istifleniyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Yangın, 45,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 bin dönüm alandaki orman ve tarım alanı zarar gördü.

Yangının etkili olduğu ormanda temizlik çalışması başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen işçiler, çadırlarda konaklayıp, ormanda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Yangında zarar gören ağaçlar, testerelerle belirli ölçülerde kesilip, traktörlerle taşındıkları yol kenarında istifleniyor.

Yangında alevlerin tehdit ettiği mahallelerden Kızılcaterzi Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevgili, "Şarköy ilçemizde çıkan orman yangını içimizi acıttı, halen de acıtmaya devam ediyor. İlgili bakanlık bu yanan sahada temizlik çalışmasına başladı. Ancak biz yine de üzülüyoruz, buranın yerel halkı temizlik çalışmasına katılmak için iş talebinde bulundu. Şu an taleplerimize bir cevap verilmedi. Ülkemizin her yerinden buradaki çalışmaya, temizliği yapmaya bakanlığımızın davet ettiği kişiler çalışıyor. Bizler muhtarız; halk önce bizlere taleplerini iletiyorlar, bizler de ilgili şeflik ve müdürlüklere müracaatlarımızı iletiyoruz. Şu an yanan alan için 40, 50 bin dönüm deniyor bizim en büyük ormanımız buydu o da yandı bitti" diye konuştu.

'TEMİZLENİP EKİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Yangından etkilenen Şenköy Mahallesi Muhtarı Fatih Nar da orman yangında mahalle sakinlerini söndürmek için canla başla çalıştığını anlattı. Nar, "Bölgemizde sahalara çıkıp görüyoruz ki çalışmalar başlatılmış. Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinden çalışmak için arkadaşlarımız gelmiş çalışıyorlar. Tabii biz öncelikle bu sahaların eski haline gelmesi, temizlenip ekilmesi bizim için çok iyi olacaktır, bunu istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni köy halkı olarak, vatandaşlar olarak yapacağız" dedi.

Şarköy'ün sezonluk bölge olduğunu söyleyen Nar, ilçenin gençleri için de temizlik çalışmalarında istihdam sağlanmasını istedi.