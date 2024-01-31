Şarköy'de mübadelenin 101. yılı anıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mübadelenin 101. yılı dolayısıyla bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı. Şarköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, mübadil yakınları, Şarköy İskelesi'nde toplandı. Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybedenlerin yakınları, Marmara Denizi'ne karanfil attı. Mübadil yakınları daha sonra belediye düğün salonunda düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Düzenlenen etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mübadelenin 101. yılı dolayısıyla bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.
Şarköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, mübadil yakınları, Şarköy İskelesi'nde toplandı.
Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybedenlerin yakınları, Marmara Denizi'ne karanfil attı.
Mübadil yakınları daha sonra belediye düğün salonunda düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.
Düzenlenen etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.