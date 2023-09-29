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Şarkışla'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdürü Gökhan Yağcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda öğrenciler şiir okudu, musiki korosu ilahi seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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