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Şarkışla'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi

Şarkışla'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hacı adayları için düzenlenen tören, Kaymakam Samet Öztürk ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin'in konuşmalarıyla gerçekleşti. Hac ibadeti, kutsal bir yolculuk olarak vurgulandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hac ibadetinin bir seyahatten öte sabrın, teslimiyetin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı kutsal bir yolculuk olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise "Manevi yolculukta 19 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Hac, gönülleri arındıran, ümmet bilincini pekiştiren eşsiz bir ibadettir." dedi.

İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal ???????topraklara uğurlandı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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