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Şarkıcı Nevzat Doğansoy, Başakşehir'deki hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti

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Şarkıcı Nevzat Doğansoy, Başakşehir'deki hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti
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57 yaşındaki şarkıcı Nevzat Doğansoy, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybetti. Ölümü menajeri İlker Ercan duyurdu; Kültür ve Turizm Bakanlığı da sanatçının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

(İSTANBUL)- Nev adıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, bir süredir tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" şarkılarıyla tanınan Nevzat Doğansoy, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda bulunan 57 yaşındaki sanatçının vefatını menajeri İlker Ercan duyurdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatı üzerine sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk müziğinin sevilen isimlerinden, özgün yorumuyla ve eserleriyle gönüllerde yer edinen Nevzat Doğansoy'un vefatını üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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