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Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

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Şarkıcı Elif Karlı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu cezaevinde hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine sanat dünyasından birçok kişi katılrıken, Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı (57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Karlı 30 yıllık eşini göz yaşlarıyla uğurladı. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Cenazaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi.

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Yeliz ise, "Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu. Cengiz Kurtoğlu da, "Ailece çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun" dedi.

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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