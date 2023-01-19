Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Elif Karlı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu cezaevinde hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine sanat dünyasından birçok kişi katılrıken, Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı (57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

KURTKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Karlı 30 yıllık eşini göz yaşlarıyla uğurladı. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİŞAN: İLK SAHNEMİ CENGİZ AĞABEYİN MEKANINDA YAPMIŞTIM

Cenazaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU: AİLECEK ÇOK YAKINDIK

Şarkıcı Yeliz ise, "Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu. Cengiz Kurtoğlu da, "Ailece çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun" dedi.