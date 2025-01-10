Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu
Evinde düşerek geçirdiği talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilen ünlü sanatçı Edip Akbayram, ameliyat oldu.
Ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINARAK ENTÜBE EDİLDİ
İç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edilen Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.
AMELİYATA ALINDI
Akbayram, bugün öğle saatlerinde ameliyata alındı. Operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.