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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

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Evinde düşerek geçirdiği talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilen ünlü sanatçı Edip Akbayram, ameliyat oldu.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINARAK ENTÜBE EDİLDİ

İç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edilen Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

AMELİYATA ALINDI

Akbayram, bugün öğle saatlerinde ameliyata alındı. Operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıemin gormecikli:

ço sevdiğim sanatçılardan beridir Allah acil şifalar versin inşallah

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıilker oymak:

ALLAHA inancı Yok Emin

yanıt0
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah şifa versin inşAllah

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

ne olmus ölmüşmü...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

reise catanlar hepsi gitti sıra bu t.erese gepdi demkki

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Evet, senin insanlığın ölmüş…

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Haber YorumlarıIsa Karli:

Allah şifa versin inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah sifa versin.

Yorum Beğen4
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