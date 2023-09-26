Sarıyer'de Sırp çete üyesinin kaçırılması davasında villada keşif yapılacak

Sarıyer'de Sırp çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, Zekeriyaköy'de bulunan villada keşif yapılması için kolluk birimine yazı yazılmasına hükmetti.

Sarıyer'de Sırp çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, Zekeriyaköy'de bulunan villada keşif yapılması için kolluk birimine yazı yazılmasına hükmetti.

Sarıyer'de 'Skaljarı' suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic'in, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında kaçırılarak götürüldüğü villada elleri ile ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Zeljko Bojanıc ile tutuksuz sanıklar Hakan Kaptan ve Milan Vujotıc hazır bulundu. Sanık avukatlarının da katıldığı duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Villada keşif yapılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, Zeljko Bojanıc'in üzerine atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren müşahhas delillerin bulunduğunu da dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Zekeriyaköy'de bulunan villada keşif yapılması için kolluk birimine yazı yazılmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şişli'de 8 Eylül 2022'de E5 üzeri Zincirlikuyu istikameti üzerinde seyir halinde bulunan aracın yanına 1 motosiklet üzerindeki 2 şahsın yaklaştığı, aracın sağ ön yolcu kısmından 4-5 el ateş edildiği, sağ ön yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu Jovan Vukotic'in silahla yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı, olayı gerçekleştiren tüm şüpheliler hakkında 19 Aralık 2022'de İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame düzenlendiği, Jovan Vukotic'in öldürülmesinin uluslararası alanda faaliyet gösteren 'Kavackı' suç örgütünce yaptırıldığı tespitinin dışında, aynı suç örgütünce Risto Mıjanovic'in kaçırıldığı, sonrasında eziyet edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

İddianamede, Karadağ vatandaşı olan, Türkiye'de 'Ali Matic' ismini kullanan ve 'Skaljarı' suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic'in 11 Eylül 2020'de İstanbul Uskumruköy' de bir restoranda kaçırıldığı, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında öldürüldüğü aktarıldı. 'Kavacki' suç örgütüne mensup şahısların 'Skaljeri' suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mijanovic'i pusuya düşürerek Uskumruköy'deki restorana çağırdıklarının belirtildiği iddianamede, buradan Mijanovic'i kaçırarak restorana yakın mesafede bulunan şüpheli Zeljko Bojanic'e ait villaya götürdükleri, burada elleri ile ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde şahsa eziyet ettikleri ve daha sonra öldürüp ortadan kaldırdıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Kaptan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, şüpheli Zeljko Bojanic'in ise 'resmi belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, şüpheliler Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in 'eziyet', 'birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. - İSTANBUL