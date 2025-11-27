Haberler

Sarıyer'de İçecek Hırsızlığı: 3 Çocuk ve Silahlı B.G. Gözaltına Alındı

Sarıyer'de İçecek Hırsızlığı: 3 Çocuk ve Silahlı B.G. Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Sarıyer'de bir tekel bayiinden içecek çalmak için plan yapan üç çocuk, işyeri önünde fark edilerek yakalandı. Olay esnasında kasada bulunan çocuk, dışarıda gözcülük yapıyordu. İş yeri sahibi, yakalanan çocuğu darbedip silahını doğrulttu. Polis, tüm zanlıları gözaltına aldı.

SARIYER'de tekel bayiinden içecek çalmak için plan yaptıkları iddia edilen M.T. (17), İ.E. (16) ve R.Ö. (16), iş yeri önünde bulunan B.G. (28) tarafından fark edildi. İki çocuk dışarıdaki dolaptan aldıkları içeceklerle uzaklaşırken, kasada oturan kişiyi oyalayıp gözcülük yapan M.T. dışarı çıkamadan yakalandı. İş yerinin önünde bulunan B.G., M.T.'yi dükkanda darbederek elindeki silahı çocuğa doğrulttu. Polis ekipleri 3 çocuğu ve silahlı B.G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 16 Kasım Pazar günü Baltalimanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.E. ve R.Ö., iş yerinin dışında bulunan içecek dolabından ürün alarak kaçtı. Aynı anda beraberlerindeki M.T., telefonla konuşuyormuş gibi yaparak içeri girip işletme sahibini oyaladı. O sırada dükkan önünde bekleyen B.G., diğer 2 çocuk kaçınca kasadaki kişiyi oyalamak için içeride bulunan M.T.'yi yakaladı. B.G., M.T.'yi darbetti ardından da belinden çıkardığı silahı çocuğa doğrulttu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ÇOCUK VE B.G. GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis M.T., İ.E. ve R.Ö.'yü tamamlanan işlemlerinin ardından ailelerine teslim etti. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan B.G. hakkında ise, adli kontrol hükümleri uygulandı.

