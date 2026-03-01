Haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi snowboard tutkunlarını ağırladı

Sarıkamış Kayak Merkezi snowboard tutkunlarını ağırladı
Güncelleme:
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteride akrobatik hareketler sergiledi. Şampiyon snowboardcu Hasan Kemaloğlu'nun koordinesinde yapılan etkinlik, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Türkiye'nin farklı illerinden snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gösteri yaptı.

Kayak merkezinin 1. etap pist inişine yapılan snowparkta bir araya gelen 12 sporcu, serbest stil Türkiye snowboard şampiyonlarından Hasan Kemaloğlu koordinesinde gösteri yaptı.

Snowparkta ahşap masa ve demir boru üzerinden kayarak geçen snowboard tutkunları, atlama rampalarından akrobatik hareketler yaparak atlayışlar gerçekleştirdi.

Snowboardçuların yaptığı atlamalar izleyenlerin ilgisini çekti.

Hasan Kemaloğlu, AA muhabirine, serbest stil kış sporlarında çok popüler olan bu branşı Türkiye'ye yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Sarıkamış'ta çok özel bir yerde bu branşı yaymak için snowpark kurduklarını anlatan Kemaloğlu, şöyle konuştu:

"Katılımcılarla beraber eğleniyoruz, atlayışlar gerçekleştiriyoruz, bizim için önemli olan aslında Sarıkamış gibi bir yerde böyle bir imkanın bize sunulması böyle bir havada, bol karda snowpark aşkını yaşatmamız. Öncelikle Kars Valiliğimize böyle bir imkanı bize sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bunun devamı gelir. Serbest stil snowboard daha yaygın hala gelir." diye konuştu."

Snowboard tutkunu Sinem Dere de çok güzel bir alanda çalıştıklarını belirterek, "Burada serbest stil snowboard yaparak keyfini çıkarıyoruz." dedi.

500

