Kars'ta öğrenci anneleri Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen kermeste öğrencilerin anneleri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sundu. Kermes, 'Özgür Filistin' yazılı pastanın kesilmesiyle açıldı ve elde edilen gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrencilerin anneleri tarafından Filistin'e destek kermesi düzenlendi.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlen kermes, Filistin bayraklı, üzerinde "Özgür Filistin" yazılı pastanın kesilmesiyle açıldı.

Okul salonunda kurulan stantta veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu, öğrenciler de harçlıklarıyla yiyecek içecek aldı.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Okul Müdürü Vedat Koç, çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yerli Malı Haftası'nın önemine vurgu yapan Koç, "Öğrencilere hem yerli malı kullanmanın önemini, tutumlu olmayı öğretmeye çalışırken hem de dayanışma örneği göstermeye çalıştık. Annelerimizin hazırladığı ürünleri bir kermes vesilesiyle satıp gelen tüm geliri de Filistinli kardeşlerimize bağışlayacağız. Bu kapsamda öğrencilerimiz Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları zorlukları anımsatmak, göstermek, hem de yerli malı kullanmanın önemini anlatmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
