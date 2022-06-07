Sarıkamış'ta merkeze inen bozayı vatandaşları kovaladı... O anlar kamerada - Haberler

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Sarıkamış'ta merkeze inen bozayı vatandaşları kovaladı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Alper Yıldırım - Güncel
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Sarıkamış'ta merkeze inen bozayı vatandaşları kovaladı.

Sarıkamış'ta merkeze inen bozayı vatandaşları kovaladı... O anlar kamerada

KARS Güpegündüz Sarıkamış merkezine inen boz ayı, kısa süreliğine panik yaşattı. Boz ayıdan kaçan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sarıçam ormanlarıyla özellikle boz ayılara ev sahipliği yapan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar günü birlik ayılarla karşılaşıyor. Sarıkamış'ta insanlara aldırış etmeden yiyecek bulmak için ilçe merkezine inan boz ayıyı fark eden vatandaşlardan bazıları korkarak bölgeden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar ise o anları izledi. İlçe merkezine inan ve kısa süreliğine paniğe neden olan boz ayı daha sonra Halk Eğitim Merkezi bahçe duvarını aşarak ormanlık alana kaçtı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Güncel

Sarıkamış Hisarcık Sarıçam Kars Güncel Haberler

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