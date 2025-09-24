Sarıkamış'ta Hava Sıcaklığı Eksi 2 Dereceye Düşünce Araç Camları Kırağıyla Beyaza Büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle araç camları ve bitkiler kırağı tuttu. Vatandaşlar, Eylül ayında böyle bir durumla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.
Yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, sabah araç camları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.
Vatandaşlardan Emrah Aygün, AA muhabirine, son günlerde havaların soğuduğunu belirterek, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 2 derece oldu. Arabalarımız buz tutmaya başladı. Eylül ayında Sarıkamış'ta böyle bir şeyle ilk defa karşılaştık." dedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel