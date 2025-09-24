Sarıkamış'ta Hava Sıcaklığı Eksi 2 Dereceye Düşünce Araç Camları Kırağıyla Beyaza Büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, sabah araç camları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

Vatandaşlardan Emrah Aygün, AA muhabirine, son günlerde havaların soğuduğunu belirterek, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 2 derece oldu. Arabalarımız buz tutmaya başladı. Eylül ayında Sarıkamış'ta böyle bir şeyle ilk defa karşılaştık." dedi.