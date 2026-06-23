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Karslı ressam 130 yıllık tarihi köşke, sergisiyle dikkati çekti

Karslı ressam 130 yıllık tarihi köşke, sergisiyle dikkati çekti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ressam Ekrem Tos, 130 yıllık tarihi Katerina Av Köşkü'nün restorasyonuna dikkat çekmek için köşk önünde resim sergisi açtı. Tos, kültürel mirasın korunması için yetkililere ve UNESCO'ya çağrı yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ressam Ekrem Tos, 130 yıllık tarihi Katerina Av Köşkü'nün restorasyonuna dikkati çekmek amacıyla köşk önünde resim sergisi açtı.

Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından yaptırılan 130 yıllık tarihi av köşkünün farklı mevsimlerdeki görünümlerini resmeden Tos, yapının restore edilmesi isteğinde bulunarak, kültürel mirasın korunması için yetkililer ile sanatçılara destek çağrısı yaptı.

Köşkün yaz ve kış görünümünü yağlı boya ile tuvale yansıtıp ardından resim kağıdına bastıran Tos, AA muhabirine, tarihi köşkün bir an önce yapılması için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

Tos, Sarıkamış'ın kendi gibi birçok insana harika bir çocukluk armağan ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a şükran borcu olarak yeteneğimi, sanatımı bu yolda kullanarak Sarıkamış'ın dünya mirasına katılması, gereken cevherlerini korumak için tüm duyarlı insanlara başta UNESCO'ya ve sorumlulara çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vatandaşlardan Nazım Öncü de sergi açan ressam Tos'a teşekkür ederek, "Yetkililerin bu Katerina Köşkü'ne bir an önce sahip çıkıp bunu yapmaları ve gündeme getirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Sarıkamış ormanları içinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu, 28 odalı av köşkü ve yanındaki ahşap bina, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor.

Temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan inşa edilen ana binanın sağında ve solunda, cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ağaçtan oluşan bölüm bulunuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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