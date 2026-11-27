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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Fotoğraflar, tarihi belgeler, canlandırmalar ve dijital gösterimlere yer verilecek müzede, ziyaretçiler harekatın zorlu kış şartlarını yansıtmak amacıyla hazırlanan eksi 10 ile eksi 20 derece arasındaki soğuk odada dönemin koşullarını deneyimleyebilecek.

Donarak şehit olan askerlerin silikon heykellerinin ve hareketli görsellerin sergileneceği bölümün ardından üç boyutlu topoğrafik zemin üzerinde hazırlanan diorama alanında harekatın farklı aşamaları anlatılacak.

Osmanlı dönemindeki olaylar da ele alınacak

Merkezin alt katında ise Osmanlı dönemindeki toplumsal yaşam, tehcir süreci ve 1. Dünya Savaşı sırasında bölgede yaşanan olaylar ele alınacak. Ayrıca Ermeni çetelerinin saldırılarından kaçan yaklaşık 2 bin 500 Müslümanın sığındığı Zeve köyünde yaşanan katliam, 360 derece projeksiyon ve 8K görüntü kalitesiyle hazırlanan dijital gösterimle ziyaretçilere aktarılacak.

Müzede, Doğu Anadolu'daki Rus işgalinden Kars'ın kurtuluşuna ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihi süreç de fotoğraf ve görsellerle anlatılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, gazetecilere, Sarıkamış ilçe merkezinde bulunan Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi'nin tamamlandığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın gerçekleştiği topraklarda yaşanan bu tarihi savaşı tüm gerçekliğiyle ve yaşanmışlıklarıyla anlatmak istediklerini ifade eden Ümüzer, "Buraya gelen ziyaretçilere, Sarıkamış Harekatı ve şehitliklerle ilgili bilgilerin verilmesi, buraya gelen ziyaretçilere tarih şuuru kazandırılması, vatan sevgisinin aşılanması ve milli benlik duygusunu artırmak için atalarımızın göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları görmek ve göstermek amacıyla günümüz teknolojisinden faydalanılarak panoramik müze konsepti geliştirilmiştir." dedi.

Kaynak: AA