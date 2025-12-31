Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Giresun'dan uğurlandı

"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Giresun'dan Trabzon'a hareket etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneğince gerçekleştirilen anma sürüşüne katılan ve dün kente ulaşan 13 bisikletli için valilik önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Sağlık içinde yaşanılabilmesinin şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde olduğunu vurgulayan Serdengeçti, sporcuların da bu şuuru dalgalandırmayı amaçladığını kaydetti.

Serdengeçti, etkinliğin bu anlamda değerli olduğunun altını çizerek, "Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi yürekten yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Vatanımızın bekası Allah'ın izniyle var olsun." dedi.

Sürüşe katılan 15 yaşındaki Yusuf Kılıç ise şehitleri unutturmamak istediklerini belirterek, yağmur ve soğuk gibi şartlar zorlasa da etabı tamamlayacaklarını kaydetti.

Aytekin Aşık da ekip uyumunun ve tempolarının iyi olduğunu, planlanan şekilde Kars'a ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tören sonunda Vali Serdengeçti'nin start vermesiyle bisikletçiler Rize etabına uğurlandı.