Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, mükemmel hava koşullarıyla dolu bir hafta sonu geçirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2. etap pistlerde 70 santimetreye ulaştı.

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

Kayak eğitmeni Mustafa Nar, AA muhabirine, kayak için bütün şartların müsait olduğunu söyledi.

Nar, hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sezonu açtık, pistlerimiz çok iyi, hava mükemmel. Hafta sonu insanlar yavaş yavaş akın etmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
