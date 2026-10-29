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Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Sarıkamış'ta hava muhalefeti dolayısıyla tören, Şehit Fikret Gündüz İlkokul salonunda gerçekleşti.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Nuri Köyden, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, Cumhuriyet Savcısı Şuayip Sakallı, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aslantatar, törendeki konuşmasında, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle andıkları ifade ederek, "Bugün burada kutsal topraklarda Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Bundan 110 yıl önce bu topraklarda binlerce Mehmetçik, vatan uğruna canını hiçe sayarak toprağa düştü. Onların emaneti olan bu topraklarda Cumhuriyetimize sahip çıkmak bizim hem görevimiz, hemde namus borcumuzdur." dedi.

Konuşmaların ardından "Cumhuriyete adımlar" adlı oratoryo gösterisi sunuldu. Törende şiirler okunarak ekipler gösterilerini sundu.

Akyaka

Akyaka ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla spor salonunda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterilerini sundu.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, konuşma yaptı.

Kağızman

Kağızman ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Semih Cembekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Programda öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve halk oyunları gösterilerini sundu.

Kaynak: AA
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