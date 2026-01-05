Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci Yıldönümü.... Yaşar Güler: "Vatan Uğruna Can Veren Tüm Şehitlerimizi Rahmet, Minnet ve Saygıyla Yâd Ediyorum"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakarlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları'nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından Sarıkamış Harekatının 111'inci yılında tüm şehit ve gazileri andı. Güler, şunları kaydetti:

"Sarıkamış; Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir mirastır"

"Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakarlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları'nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Sarıkamış; vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir mirastır. O gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik, asil milletimizin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği eşsiz cefakarlığın sembolü olmuştur.

"Sarıkamış destanı, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olmuştur"

Sarıkamış destanı, yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olmuştur. Bu zorlu süreçte; Bakü halkı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, esir düşen Mehmetçiklerimize sahip çıkarak tarihe silinmeyecek bir vefa örneği bırakmıştır. Nargin Adası başta olmak üzere esaret kamplarında; yiyeceğini paylaşan, yarasını saran, şehitlerimizi kendi evlatları gibi defneden can gardaşlarımızın gösterdiği bu asil duruş, 'iki devlet, tek millet' anlayışının tarihi ve vicdani temelini oluşturmaktadır.

"Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm komutanlarımızı saygıyla anıyorum"

Aziz şehitlerimizin Sarıkamış'ta yazdığı destan, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı irademizin de ilham kaynaklarından biridir. Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti; bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır. Tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak yetişen geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."