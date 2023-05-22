Sarıgül'den Sinan Oğan açıklaması: Hayretler içerisindeyim

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil" dedi.

28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Erzincan listesinden girerek milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesine geldi. Burada vatandaşları ziyaret eden Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil. 'Ülke iyi yönetilmiyor, ama ne yapalım, istikrar bozulmasın.' Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu'dan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, meselenin sadece siyaset meselesi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kaldı. İyice düşünüp taşınmamız lazım. Bu mesele siyaset meselesi değil, Erdoğan- Kılıçdaroğlu meselesi de değil. Bu mesele memleket meselesidir. Ülkemizi bir kişi tek başına mı yönetsin? Yoksa cumhurbaşkanı, başbakan, meclis bir arada mı yönetsin? Buna karar vereceğiz. Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Sayın Erdoğan'a verdik yetkiyi, Sayın Erdoğan 'her şeyi ben bilirim' dedi. 'Ben yaptım oldu' dedi. Ekonomiyi ehil ellere vermedi. Merkez Bankası'nın işine karıştı. Piyasalarla zıtlaştı. Son 5 senede işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Tek adam yönetim, devam ederse dolar 30 lirayı geçer, ekmek 10 lira olur. Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Devlette israf ve masraf çok arttı. Gelirimiz giderimizi karşılayamıyor. Kılıçdaroğlu mütevazıdır. İsrafa son verir, gösteriş yapmaz. Devletteki lüks araçları, uçakları satar" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023