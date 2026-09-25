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Saral ailesi Trabzon'un Sürmene ilçesinde Baştımar Ailesi Müzesi'nde yemekte buluştu

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Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Baştımar Ailesi Müzesi'nin bahçesindeki yemekte Saral ailesi bir araya geldi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Trabzon'da Saral ailesi üyeleri, Baştımar Ailesi Müzesi'nde düzenlenen yemekte buluştu.

Sürmene ilçesindeki müzenin bahçesinde organize edilen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

İş insanı Alaaddin Saral, memleketi Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ata toprağımız Trabzon'da binlerce canımızla aynı sofrayı paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan sarsılmaz bağımızdır. Akrabalarımızın birbiriyle olan münasebetlerinin sevgi, saygı ve samimiyet temelinde güçlü kalması her şeyden önemlidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Trabzon'dan verdiğimiz bu güçlü ses sadece ailemizin değil, köklerimize olan bağlılığımızın da bir nişanesidir. Katılan, emeği geçen her bir akrabama ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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