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Sapanca'yı sel vurdu! Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, bungalovlar zarar gördü

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Sapanca'yı sel vurdu! Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, bungalovlar zarar gördü Haber Videosunu İzle
Sapanca'yı sel vurdu! Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, bungalovlar zarar gördü
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Sakarya'da çarşamba akşamı başlayıp dün geceye kadar süren sağanak, turistik ilçe Sapanca'da ağır hasar bıraktı. Mahalleler arasındaki bazı köprüler yıkıldı, yollar kısmen çöktü, konaklama tesislerine ait bungalovlar zarar gördü. Şükriye Mahallesi'nde taşan derede sürüklenen bir araç ağaca takıldı, Dereköy'de bazı mahalle yolları ulaşıma kapatıldı.

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle turistik ilçe Sapanca'da bazı yollar kısmen çöktü, köprüler yıkıldı ve bungalovlar zarar gördü.

Çarşamba akşamı başlayan ve dün geceye kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında dereler taştı, tarım arazileri ve evlerin giriş katlarını su bastı.

Sağanaktan etkilenen Sapanca ilçesinde de mahalleler arasında ulaşımı sağlayan bazı köprüler yıkıldı, bazı yollar kısmen çöktü.

SÜRÜKLENEN ARAÇ AĞACA TAKILDI

Şükriye Mahallesi'nden geçen dere, debisinin artması sonucu taştı.

Sürüklenen 1 araç dere içinde ağaca takıldı, yollarda çökme oluştu, konaklama tesislerine ait bungalovlar zarar gördü.

Devlet Su İşleri ekipleri, derede ıslah çalışması yaptı.

DEREKÖY’DE YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Sağanak nedeniyle Dereköy mevkisinde ise bazı mahalle yolları ulaşıma kapatıldı.

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekletiliyor.

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Kaynak: AA
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