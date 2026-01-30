Sakarya'da düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda ailesiyle tatil yapan 3 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Baba, durumu fark ederek çocuğu sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü.
Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.
Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel