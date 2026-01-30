Haberler

Sakarya'da düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda ailesiyle tatil yapan 3 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Baba, durumu fark ederek çocuğu sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü.

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

Bir büyükşehrimiz, birkaç saatte bu hale geldi
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu

Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

Bir büyükşehrimiz, birkaç saatte bu hale geldi
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı