Haberler

Sapanca'da Aranan 4 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, farklı suçlardan aranan şüphelilerin ilçedeki bir bungalovda saklandıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar B.A, B.K, D.K. ve F.A'nın üst ve adres aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli D.K'nin "askeri kanuna muhalefet", B.A'nın "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan, F.A'nın ise 16 Eylül'de Tekirdağ'da "öldürmeye teşebbüs" ile 27 Eylül'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da işyeri ile araca el bombalı eylem düzenleme suçlarından arandığı belirlendi.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan B.A. adli makamlarca salıverilirken, B.K. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, D.K. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.