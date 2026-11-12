Şanlıurfa Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kardeş okula giyim ulaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Köprüsü Kardeş Okul Projesi" kapsamında kardeş okul olarak belirledikleri Mağaracık İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere giyim, kırtasiye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

Öğretmen Filiz Belit koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bir süredir kardeş okul arkadaşları için çeşitli malzemeler topladı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan giyim, kırtasiye, oyuncak ve ihtiyaç ürünleri, Mağaracık İlk ve Ortaokulu'na götürülerek öğrencilere teslim edildi.

Ziyarette hediyelerini arkadaşlarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, birlikte vakit geçirerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu, projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kardeşlik bağının yalnızca ziyaretle sınırlı kalmayacağını belirten Sarraoğlu, dayanışma çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Program kapsamında öğrenciler birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, kendilerini ağırlayan Mağaracık İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA