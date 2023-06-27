Şanlıurfa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Ayhan, bayramların kaynaşma ve birleşme zamanı olduğunu belirterek, kurban ibadetinin layıkıyla yerine getirilmesini diledi. Başkan Beyazgül ise kurbanın paylaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayarak, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile geçmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan, kaynaşmanın, birleşmenin sıcak tebliği olan bayramların, dargınları barıştırmak, uzakları yakınlaştırmak için en güzel vakitler olduğunu söyledi.

Bayramın hayırla vesile olmasını dileyen Ayhan mesajında şunlardı kaydetti:

"Bu güzel vakitleri en iyi şekilde değerlendirerek Allah'ın huzurunda kurban ibadetimizi layıkıyla yerine getirebilmeyi diliyorum. Çünkü kurban, kullarını Allah'a yaklaştıran en güzel vesiledir. Buyurulduğu gibi, imkanı olan tüm Müslümanların kurban bayramında yapacağı en hayırlı şeylerden biri kurban kesmektir. Ancak bu noktada, kurbanın asıl amacının ihtiyaç sahiplerine erişmek olduğu da unutulmamalıdır. Bu sebeple bayramı tam anlamıyla yaşayabilmemiz için, bayram coşkusunu gönülden gönüle taşımalıyız. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar ise paylaşıldıkça azalır. Küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun bir şekilde yaşamalıyız."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kurban bayramının karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile geçmesi temennisinde bulundu.

Kurbanın, paylaşmanın ve dayanışmanın en önemli sembolü olduğunu ifade eden Beyazgül mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, bizleri hoşgörü ikliminin uçsuz bucaksız köşelerine taşıyan, kırgınlıklarımızı unutturan, birlik ve beraberliği artıran huzur ve sükuneti sağlayan müstesna gün ve zamanlardan biridir. Yüce Allah'a hamd-ü senalar olsun ki içerisinde böylesine derin bir anlam ve mana barındıran mübarek Kurban Bayramına kavuştuk. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun tüm bedenimizi sardığı bu mübarek günde Allah'ın bizlere verdiği nimetlere karşı ne kadar şükretsek azdır. Unutmayalım ki bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, birbirimize olan sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirmek, kardeşliğimizi daha da derinleştirmek ve paylaştıkça daha da zengin bir gönle sahip olmamız için önemli bir fırsattır. Kurbanların etlerinden komşularımız, akrabalarımız, yetimlerimiz, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızla paylaşalım onlarında sofralarında bayram yaşanmasına vesile olalım inşallah."