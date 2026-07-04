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Kilis'te Türk Halk Müziği korosu konser verdi

Kilis'te Türk Halk Müziği korosu konser verdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Korosu, Kilis'te Millet Bahçesi amfi tiyatroda düzenlenen konserde Anadolu türkülerini seslendirdi. İzleyicilerin alkışlarla eşlik ettiği etkinlikte Vali Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen sanatçılara çiçek takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Korosu Kilis'te vatandaşlarla buluştu.

Millet Bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği sıra gecesi ses sanatçıları Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendi.

İzleyiciler, türkülere alkışla eşlik etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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