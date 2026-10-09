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Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çobanı yıldırım çarptı, ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı.

Bayırözü Mahallesi yakınlarında hayvan otlatan F.A'ya (26) yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan çoban, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan F.A, Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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