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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır ve Siverek-Şanlıurfa kara yollarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siverek- Diyarbakır kara yolu Zincirliçay Mahallesi yakınlarında M.T'nin (34) kullandığı 34 COK 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. (34), S.T. (62), B.Ç.T. (30) ve A.A.T. (2) yaralandı.

Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 3. kilometresinde H.A. (23) idaresindeki 34 FED 597 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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