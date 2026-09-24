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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük deprem sonrası AFAD saha taramasına başladı

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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük deprem sonrası AFAD saha taramasına başladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu, AFAD ve ekiplerin saha taramasına başladığını bildirdi. Depremin Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da hissedildiğini belirten Çiftçi, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA
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