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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi

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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi
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Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi. Tüm eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül 2026 Perşembe günü uygulanacak ara için Vali Şıldak, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkılan bina olmadığını açıkladı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da deprem nedeniyle tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre, kentte herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan bina bulunmadığını açıkladı.

AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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