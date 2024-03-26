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Şanlıurfa Hilvan'da deprem sonrası hasar gören cami yeniden açıldı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Merkez Hacı Maksut Camisi, öğrencilerin ve vatandaşların destekleriyle yeniden yapılarak ibadete açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen Merkez Hacı Maksut Camisi'nin yıkılarak yerine yenisinin yapılması için İlçe Müftülüğü öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de cami yapım çalışmalarına destek vermek amacıyla kampanya başlattı.

Öğrenciler, kampanya kapsamında toplanan 120 bin lirayı İlçe Müftülüğü yetkililerine teslim etti.

Hilvan İlçe Müftü Vekili Mehmet Ene, ilçe halkının katkılarıyla caminin yapıldığını belirterek, "Yaşanan deprem sonrasında 11 ilimizde olduğu gibi Hilvan İlçemizde de bir çok ev ve Kur'an Kursumuz hasar aldı. Bunlardan bir tanesi de merkez camimiz oldu ve ağır hasar aldı. Camimizi yıkmak zorunda kaldık. Halkımızın ve milletimizin destekleriyle kısa bir süre içerisinde camimizi tekrardan ibadete açmış olduk. Bu süre zarfından büyük ve küçük herkesin katkıları oldu. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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