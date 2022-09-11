Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuğun 3 gün sonra cansız bedeni bulundu Güncel Haberler Şanlıurfa'da 3 gün önce evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanalet içerisinde buldu. Haliliye ilçesi Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ö.H.P'i arama çalışmalarını Afad, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü. CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 8 EYLÜL'DE KAYBOLMUŞTU Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Akkurt Halis Polat Şanlıurfa Jandarma AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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