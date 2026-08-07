Haberler

Siverek'te eşekli kaza: 4 yaralı

Siverek'te eşekli kaza: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sahipsiz bir eşeğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sahipsiz bir eşeğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burhan Demir (26) idaresindeki 34 LTG 23 plakalı otomobil, Diyarbakır-Siverek kara yolunun Aşlıca Mahallesi yakınlarında önce eşeğe sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Serhat Ekinci (24), Cömert Ekinci (20) ve İslam Ekinci (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada eşek telef olurken, otomobilden kopan parçaların karşı yönde seyreden yolcu otobüsünün ön camına isabet etmesi sonucu otobüste hasar meydana geldi.

Otobüsteki yolcuların kazada yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı