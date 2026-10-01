Haberler

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot Canikman çocukların ilgi odağı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot Canikman çocukların ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerine yoğun ilgiyle devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen öğrenciler stantları gezerken insansı robot Canikman çocukların ilgi odağı oldu. Festival 4 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

ŞANLIURFA'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerini yakından görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'ya Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda öğrenci geldi. Festival alanındaki stantları gezen öğrenciler, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, gökyüzündeki gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK'ü de ilgiyle izledi. Festival alanında hava araçlarının yanı sıra savunma sanayisi ürünleri ve yenilikçi teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar ve gençler, sergilenen araç ve sistemleri yakından inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

ROBOT CANİKMAN ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen insansı robot Canikman da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Sergilediği hareketlerle dikkat çeken Canikman, çocuklara el sallarken ziyaretçiler de robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Festival alanını gezen çocuklar, teknoloji stantlarını inceleyerek farklı alanlarda geliştirilen projeleri görme fırsatı buldu.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi