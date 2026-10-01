Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot Canikman çocukların ilgi odağı oldu

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ŞANLIURFA'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerini yakından görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'ya Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda öğrenci geldi. Festival alanındaki stantları gezen öğrenciler, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, gökyüzündeki gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK'ü de ilgiyle izledi. Festival alanında hava araçlarının yanı sıra savunma sanayisi ürünleri ve yenilikçi teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar ve gençler, sergilenen araç ve sistemleri yakından inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

ROBOT CANİKMAN ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen insansı robot Canikman da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Sergilediği hareketlerle dikkat çeken Canikman, çocuklara el sallarken ziyaretçiler de robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Festival alanını gezen çocuklar, teknoloji stantlarını inceleyerek farklı alanlarda geliştirilen projeleri görme fırsatı buldu.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı