Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i firari 6 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tutuksuz sanıklar da bulundukları yerdeki adliyelerden bağlandı.

Sanık H.B. savunmasında, olay günü kendisini koruduğunu iddia etti.

Dükkanının etrafının sarıldığını öne süren sanık, "Beni de öldürebilirlerdi. Nefsi müdafaada bulundum. Çocuklarım öldü, kendim teslim oldum. Mağdur olan benim. Adalete güveniyorum. Eşim ağır yaralandı ama sadece ben tutuklandım. Karşı taraftan tutuklanan olmadı. Onların da tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

Olay

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 16 Ağustos 2024'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Halil B. olay yerinde, Ali İ. ve Ali B. ise hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklanmış, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
