Siverek'te tarım işçisi minibüsü devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıdvan A. (45) idaresindeki 63 S 6103 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA