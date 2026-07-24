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Siverek'te tarım işçisi minibüsü devrildi: 4 yaralı

Siverek'te tarım işçisi minibüsü devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rıdvan A. (45) idaresindeki 63 S 6103 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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