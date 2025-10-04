Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR'da Yangın Çıktı

ŞANLIURFA'da seyir halindeyken alev alan elektronik eşya yüklü TIR'ın dorsesindeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dorsenin alev alev yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Faysal Şafak yönetimindeki 52 K 1355 plakalı TIR'ın elektronik eşya yüklü dorsesinde yangın çıktı. Dorseden yükselen alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı TIR'ın dorsesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, elektronik eşyalar da kül oldu.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.