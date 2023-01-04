Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biri mezara diğeri hapse! Genç kız, otomobilde tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldürdü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Veysi Doğan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Berivan Yücetepe tutuklandı, arkadaşı Mehmet O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu.

Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA BIÇAKLANDI

Otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Veysi Evren Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title