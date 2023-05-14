Farklı adaylara oy veren iki aşiret üyeleri birbirine girdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Bir aracın camları taş ve sopalarla kırılırken o anlar kameralarla da kayıt altına alındı.