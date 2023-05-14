Farklı adaylara oy veren iki aşiret üyeleri birbirine girdi
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Bir aracın camları taş ve sopalarla kırılırken o anlar kameralarla da kayıt altına alındı.
Akçakale'nin Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ARABANIN CAMLARINI KIRDILAR
Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel