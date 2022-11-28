Şanlıurfa'da hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı Güncel Haberler Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden kavga çıktı. Kavgada hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Orhan Hagi'nin burnu kırıldı. Doktor ameliyata alınırken, saldırgan hasta yakını polis tarafından yakalandı. Öte yandan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde akşam saatlerinde sıra meselesi yüzünden çıkan kavgada doktorun burnu kırıldı. İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. DOKTORA YUMRUKLA SALDIRDI Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan gözaltına alındı. BURNU KIRILAN DOKTOR AMELİYATA ALINDI Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. İsmi öğrenilemeyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. AYNI DOKTORA İKİNCİ SALDIRI Öte yandan doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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